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«Беседка»: Жанна Шлосберг о «делах сердечных»

23.04.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Ведущая Татьяна Иванова поговорила о «делах сердечных» с врачом-кардиологом Жанной Шлосберг.

Гостья студии ответила на широкий спектр вопросов, связанных с профилактикой и лечением сердечной недостаточности: по каким симптомам человек должен понять, что у него что-то не так с сердцем, какие причины приводят к сердечным заболеваниям и как поддерживать сердечно-сосудистую систему в порядке. Также Жанна Шлосберг рассказала о реализуемых в Пскове программах сопровождения пациентов с сердечной недостаточностью.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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