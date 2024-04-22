«Беседка»: Жанна Шлосберг о «делах сердечных»

Ведущая Татьяна Иванова поговорила о «делах сердечных» с врачом-кардиологом Жанной Шлосберг.

Гостья студии ответила на широкий спектр вопросов, связанных с профилактикой и лечением сердечной недостаточности: по каким симптомам человек должен понять, что у него что-то не так с сердцем, какие причины приводят к сердечным заболеваниям и как поддерживать сердечно-сосудистую систему в порядке. Также Жанна Шлосберг рассказала о реализуемых в Пскове программах сопровождения пациентов с сердечной недостаточностью.

Источник: ПЛН-FM