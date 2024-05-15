«Беседка»: Наталья Горбачева об итогах работы псковской Общественной палаты 5-го состава

В гостях у ведущей Любови Кузнецовой - председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. Она рассказала об итогах работы пятого состава региональной Общественной палаты, который действовал с 2021 года и завершает свою работу с 10 июня.

Каковы главные итоги работы пятого состава? Считается ли правительство Псковской области с мнением Общественной палаты? Часто ли члены палаты пользовались правом законодательной инициативы? Насколько сильно изменится шестой состав и какие задачи будут перед ним стоять? Об этом и многом другом — в течение ближайших 30 минут.

Источник: ПЛН-FM