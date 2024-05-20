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«Беседка»: «Скорая медицинская помощь» в вопросах и ответах
21.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - главный врач ГБУЗ Псковской области «Псковская станция скорой медицинской помощи» Денис Сачков.
Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним, сколько вызовов в сутки приходится на одну машину, по какому поводу чаще всего вызывают «скорую», есть ли какие-то «пиковые» дни нагрузки, в каких случаях диспетчер может отказать позвонившему в приезде «скорой», сколько медиков сейчас не хватает на «Псковская станция скорой медицинской помощи» и другие вопросы, касающиеся деятельности службы.
Источник: ПЛН-FM
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