www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 апреля 20 мая 25 апреля 26 апреля 24 апреля 7 мая 1 мая 14 мая 24 апреля 26 апреля 24 апреля Телефон прямого эфира 17 мая 2 мая 3 мая 20 мая

«Беседка»: «Скорая медицинская помощь» в вопросах и ответах

21.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - главный врач ГБУЗ Псковской области «Псковская станция скорой медицинской помощи» Денис Сачков.

Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним, сколько вызовов в сутки приходится на одну машину, по какому поводу чаще всего вызывают «скорую», есть ли какие-то «пиковые» дни нагрузки, в каких случаях диспетчер может отказать позвонившему в приезде «скорой», сколько медиков сейчас не хватает на «Псковская станция скорой медицинской помощи» и другие вопросы, касающиеся деятельности службы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как планируете провести отпуск летом?











  смотреть результаты



Как планируете провести отпуск летом?











  смотреть результаты