«Беседка»: «Скорая медицинская помощь» в вопросах и ответах

Гость студии - главный врач ГБУЗ Псковской области «Псковская станция скорой медицинской помощи» Денис Сачков.

Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним, сколько вызовов в сутки приходится на одну машину, по какому поводу чаще всего вызывают «скорую», есть ли какие-то «пиковые» дни нагрузки, в каких случаях диспетчер может отказать позвонившему в приезде «скорой», сколько медиков сейчас не хватает на «Псковская станция скорой медицинской помощи» и другие вопросы, касающиеся деятельности службы.

Источник: ПЛН-FM