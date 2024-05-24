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«Беседка»: Андрей Ермаков о последних звонках, ЕГЭ и флагманской школе
27.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Под занавес учебного года ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о прошедших последних звонках, ЕГЭ и на другие актуальные темы образования.
Источник: ПЛН-FM
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