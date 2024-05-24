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«Беседка»: «Мусорный разрыв» в Псковской области – каким будет переходный период в сфере ТКО?
27.05.2024 18:35 «ПЛН-FM»
Ситуация в сфере ТКО в Псковской области тревожная.
Губернатор Михаил Ведерников заявил, что власти намерены разорвать отношения с региональным оператором. Почему? Каким будет переходный период? Сколько он продлится? Куда и в каком виде сейчас возится мусор? Эти и другие вопросы сегодня прояснил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.
Источник: ПЛН-FM
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