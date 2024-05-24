«Беседка»: «Мусорный разрыв» в Псковской области – каким будет переходный период в сфере ТКО?

Ситуация в сфере ТКО в Псковской области тревожная.

Губернатор Михаил Ведерников заявил, что власти намерены разорвать отношения с региональным оператором. Почему? Каким будет переходный период? Сколько он продлится? Куда и в каком виде сейчас возится мусор? Эти и другие вопросы сегодня прояснил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Источник: ПЛН-FM