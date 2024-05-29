«Беседка»: Летний отдых детей в вопросах и ответах

Совсем скоро наступят летние каникулы (а для кого-то они уже наступили). Традиционно принять детей готовы загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием.

О том, насколько псковские лагеря готовы к летней оздоровительной кампании, в каком состоянии они находятся и насколько безопасным и увлекательным будет отдых детей, в программе «Беседка» рассказала директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова.

Источник: ПЛН-FM