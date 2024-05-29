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«Беседка»: Летний отдых детей в вопросах и ответах

30.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Совсем скоро наступят летние каникулы (а для кого-то они уже наступили). Традиционно принять детей готовы загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием.

О том, насколько псковские лагеря готовы к летней оздоровительной кампании, в каком состоянии они находятся и насколько безопасным и увлекательным будет отдых детей, в программе «Беседка» рассказала директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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