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«Беседка»: «Лицедей» Анвар Либабов и психолог Сергей Даценко о «Другом искусстве»

30.05.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня, 30 мая, в Пскове открывается фестиваль «Другое искусство» - творческий форум, целями которого являются формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция через искусство. В этом году в фестивале примут участие творческие коллективы и деятели искусства, культуры и инклюзИвного образования из Псковской области, Петербурга, Москвы, ВорОнежа, КраснодАра и Пензы. На разных площадках пройдут спектакли, уличные представления, выставки, мастер-классы, концерт «Воздух джаз» и многое другое.

Фестиваль проводится в Пскове с 2016 года. Подробнее о том, каким будет «Другое искусство» в этом году, сегодня рассказали известный клоун, актер театра «Лицедеи» Анвар Либабов и психолог, координатор проекта по театрализованной деятельности «Дом счастья» Сергей Даценко.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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