12.06.2024 19:00 «Метражи»: Как завершение госпрограммы по льготной ипотеке отразится на рынке недвижимости?
12.06.2024 12:35 «Гайд-парк»: Константин Болотин о парковках, благоустройстве и «потерянных» строениях 11-го округа
11.06.2024 18:20 «Дневной дозор»: Помогут ли штрафы за опасное вождение повысить безопасность на дорогах?
«Беседка»: Электронный хор PALESTRINA на Всероссийском хоровом фестивале в Пскове
13.06.2024 19:00 «ПЛН-FM»
14 июня в Пскове открывается Всероссийский хоровой фестиваль имени Михаила Гривского - устроителя первого певческого праздника в России, который прошел в 1911 году в Пскове. Во второй день фестиваля псковичи смогут услышать непривычный взгляд на классику от электронного хора PALESTRINA.
В чем его «фишка»? Откуда такое название - PALESTRINA? По какому принципу коллектив отбирает произведения для своих шоу? Что хор исполнит в Псковском кремле 15 июня в рамках фестиваля им. М. Гривского? Об этом рассказала художественный руководитель и продюсер электронного хора PALESTRINA Елизавета Шпилейко.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати