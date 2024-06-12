«Беседка»: Электронный хор PALESTRINA на Всероссийском хоровом фестивале в Пскове

14 июня в Пскове открывается Всероссийский хоровой фестиваль имени Михаила Гривского - устроителя первого певческого праздника в России, который прошел в 1911 году в Пскове. Во второй день фестиваля псковичи смогут услышать непривычный взгляд на классику от электронного хора PALESTRINA.

В чем его «фишка»? Откуда такое название - PALESTRINA? По какому принципу коллектив отбирает произведения для своих шоу? Что хор исполнит в Псковском кремле 15 июня в рамках фестиваля им. М. Гривского? Об этом рассказала художественный руководитель и продюсер электронного хора PALESTRINA Елизавета Шпилейко.

Источник: ПЛН-FM