«Беседка»: Что волнует жителей ближнего Запсковья?

Гость студии – депутат Псковской городской Думы по округу №13, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы Галина Неваленная. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней, что волнует жителей ближнего Запсковья.

Источник: ПЛН-FM