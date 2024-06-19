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«Беседка»: Что волнует жителей ближнего Запсковья?
20.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии – депутат Псковской городской Думы по округу №13, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы Галина Неваленная. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней, что волнует жителей ближнего Запсковья.
Источник: ПЛН-FM
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