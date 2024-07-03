«Беседка»: О фестивале исторической реконструкции «Хельга»

Слушайте новый выпуск программы «Беседка». Передача посвящена фестивалю исторической реконструкции «Хельга», который с 5 по 7 июля пройдет в Выбутах, на родине великой княгини Ольги.

Какую программу подготовили организаторы для гостей? Реконструкторы каких периодов истории планируют принять участие в фестивале? Какие клубы реконструкторов подтвердили свое участие? Будет ли «Хельга-2024» чем-то отличаться от фестивалей предыдущих лет? В чем будет его главная «фишка»? Какие товары можно приобрести на исторической ярмарке? Какие еще активности предусмотрены на «Хельге»? Об этом и многом другом ведущий Олег Добрынин побеседовал с организатором фестиваля Василием Мизгиревым.

Источник: ПЛН-FM