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«Беседка»: Безопасный летний отдых юных псковичей

18.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Гостья студии - инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, майор полиции Елена Степанова. 

Ведущий Тахир Ташпулатов поговорил с ней о безопасном летнем отдыхе юных псковичей. Увеличивается ли количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в летний период? Какие причины чаще всего приводят к ДТП с участием детей летом? Как обезопасить детей и какие основные правила безопасности нужно им напомнить? Об этом и многом другом - в эфире. 

 

Источник: ПЛН-FM



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