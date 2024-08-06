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«Беседка»: Новое лицо Псковского перинатального центра
07.08.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.
Какие услуги центр оказывает бесплатно, а какие платно? Каков «портрет» типичной пациентки Псковского перинатального центра? Часто ли на родах присутствуют родственники рожениц? Как в Перинатальном центре складывается ситуация с кадрами? Какого оборудования не хватает? По каким еще направлениям работает центр, кроме сопровождения беременности и родов? Много ли женщин смогли отговорить от аборта сотрудники учреждения?
Об этом и многом другом — в течение ближайшего получаса. Ведущая — Татьяна Иванова.
Источник: ПЛН-FM
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