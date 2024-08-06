www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
25 июля 2 августа 18 июня 6 августа 26 июля Телефон прямого эфира 31 июля 5 августа 6 августа 1 августа 19 июля 12 июня 12 июня 25 июля 1 августа 12 июня

«Беседка»: Новое лицо Псковского перинатального центра

07.08.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.

Какие услуги центр оказывает бесплатно, а какие платно? Каков «портрет» типичной пациентки Псковского перинатального центра? Часто ли на родах присутствуют родственники рожениц? Как в Перинатальном центре складывается ситуация с кадрами? Какого оборудования не хватает? По каким еще направлениям работает центр, кроме сопровождения беременности и родов? Много ли женщин смогли отговорить от аборта сотрудники учреждения?

Об этом и многом другом — в течение ближайшего получаса. Ведущая — Татьяна Иванова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как обходитесь без горячей воды в период отключения?













  смотреть результаты



Как обходитесь без горячей воды в период отключения?













  смотреть результаты