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«Беседка»: Сдать кровь - спасти жизнь
14.08.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В эфире радио ПЛН FM вышел новый выпуск программы «Беседка». Гостем студии стала главный врач ГБУЗ Псковской области «Станция переливания крови Псковской области» Любовь Малыхина.
Ведущий Артем Татаренко побеседовал с ней о том, кто может стать донором крови и какие требования к ним предъявляются к донорам, кому противопоказано сдавать кровь, где можно сдать кровь в Пскове, в каких группах крови есть потребность у псковской станции переливания крови, всегда ли есть запас крови всех групп и резус-факторов.
Также гость студии описала «портрет» типичного донора.
Источник: ПЛН-FM
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