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«Беседка»: Начало 81-го филармонического сезона в Пскове

01.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

81-й филармонический сезон стартует в Пскове 1 октября, в Международный день музыки. В преддверии этого события гостем радиостанции «ПЛН FM» стал художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.

Он рассказал об итогах прошлого сезона, планах на будущее и сложностях работы в оркестре. Ведущая - Анастасия Сливинская.

 

Источник: ПЛН-FM



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