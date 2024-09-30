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«Беседка»: Начало 81-го филармонического сезона в Пскове
01.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».
81-й филармонический сезон стартует в Пскове 1 октября, в Международный день музыки. В преддверии этого события гостем радиостанции «ПЛН FM» стал художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.
Он рассказал об итогах прошлого сезона, планах на будущее и сложностях работы в оркестре. Ведущая - Анастасия Сливинская.
Источник: ПЛН-FM
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