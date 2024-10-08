«Беседка»: «Большие гастроли» Калининградского театра кукол в Пскове

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

На сцене Псковского областного театра кукол 8 октября прошли первые показы спектаклей Калининградского театра кукол в рамках программы «Большие гастроли». Псковский театр кукол в свою очередь отправился в Калининград.

О «Больших гастролях» кукольных театров рассказали гости студии:

директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб;

главный режиссер Калининградского театра кукол Дмитрий Смагин.

Ведущая программы - Анастасия Сливинская.

Источник: ПЛН-FM