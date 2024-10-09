www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 сентября 19 сентября 9 сентября 2 августа 10 сентября 9 сентября 20 сентября 17 сентября Телефон прямого эфира 16 сентября 20 сентября 10 сентября 2 августа 2 августа 17 сентября 9 сентября

«Беседка»: О деятельности регионального отделения Союза пенсионеров России

10.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Гость студии - заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы и с недавних пор – руководитель регионального отделения Союза пенсионеров России Галина Неваленная. Она рассказала о деятельности Союза пенсионеров РФ в регионе.

Ведущая — Любовь Кузнецова. 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?











  смотреть результаты



Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?











  смотреть результаты