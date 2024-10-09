«Беседка»: О деятельности регионального отделения Союза пенсионеров России
10.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».
Гость студии - заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы и с недавних пор – руководитель регионального отделения Союза пенсионеров России Галина Неваленная. Она рассказала о деятельности Союза пенсионеров РФ в регионе.
Ведущая — Любовь Кузнецова.
Источник: ПЛН-FM
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