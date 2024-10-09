«Беседка»: О деятельности регионального отделения Союза пенсионеров России

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Гость студии - заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы и с недавних пор – руководитель регионального отделения Союза пенсионеров России Галина Неваленная. Она рассказала о деятельности Союза пенсионеров РФ в регионе.

Ведущая — Любовь Кузнецова.

Источник: ПЛН-FM