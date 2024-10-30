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«Беседка»: «Ночь искусств» в музее-усадьбе Софьи Ковалевской
31.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».
2 ноября в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района состоится традиционная акция «Ночь искусств». Почему решено в этом году темой мероприятия сделать космос? Что ждет гостей «Ночи искусств» в Полибино? Почему в качестве призов на «Ночи искусств» выбраны тыквы?
На эти вопросы ответила заведующая музеем-усадьбой С. В. Ковалевской Светлана Белюкова. Также она рассказала, как в усадьбе планируют развивать «огородное» направление, подвела итоги туристического сезона-2024 и поделилась планами на будущий год.
Ведущий - Олег Добрынин.
Источник: ПЛН-FM
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