«Беседка»: Комплексный подход к реализации проектов – как ТОСы развивают территории?

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Гости студии – глава Великолукского района Алексей Кузьмин, председатель ТОС «Старый дворик» Великолукского района Татьяна Козлова, депутат Собрания депутатов Пустошкинского района Дмитрий Бугряков. Они рассказали о комплексном подходе к реализации проектов – как ТОСы развивают территории?

По каким направлениям работают ТОСы? Какой в целом эффект от их деятельности? Прослеживается ли комплексный подход к развитию территорий с учетом деятельности ТОС? На эти и другие вопросы наши сегодняшние спикеры ответили в беседе с Любовью Кузнецовой.

Источник: ПЛН-FM