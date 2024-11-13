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«Беседка»: Комплексный подход к реализации проектов – как ТОСы развивают территории?
14.11.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».
Гости студии – глава Великолукского района Алексей Кузьмин, председатель ТОС «Старый дворик» Великолукского района Татьяна Козлова, депутат Собрания депутатов Пустошкинского района Дмитрий Бугряков. Они рассказали о комплексном подходе к реализации проектов – как ТОСы развивают территории?
По каким направлениям работают ТОСы? Какой в целом эффект от их деятельности? Прослеживается ли комплексный подход к развитию территорий с учетом деятельности ТОС? На эти и другие вопросы наши сегодняшние спикеры ответили в беседе с Любовью Кузнецовой.
Источник: ПЛН-FM
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