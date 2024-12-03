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«Беседка»: Водное слово

04.12.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка», посвященный работе с абонентами псковского «Горводоканала».

Сегодня гостем студии стала начальник службы работы с абонентами муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Ксения Ковалевская.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней отличие настоящих квитанций от поддельных, траты на ненужную поверку счетчиков, борьбу с неплательщиками, погашение долгов в рассрочку и пользу для абонентов от работы колл-центра предприятия.

 

Источник: ПЛН-FM



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