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«Беседка»: Водное слово
04.12.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка», посвященный работе с абонентами псковского «Горводоканала».
Сегодня гостем студии стала начальник службы работы с абонентами муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Ксения Ковалевская.
Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней отличие настоящих квитанций от поддельных, траты на ненужную поверку счетчиков, борьбу с неплательщиками, погашение долгов в рассрочку и пользу для абонентов от работы колл-центра предприятия.
Источник: ПЛН-FM
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