«Беседка»: Водное слово

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка», посвященный работе с абонентами псковского «Горводоканала».

Сегодня гостем студии стала начальник службы работы с абонентами муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Ксения Ковалевская.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней отличие настоящих квитанций от поддельных, траты на ненужную поверку счетчиков, борьбу с неплательщиками, погашение долгов в рассрочку и пользу для абонентов от работы колл-центра предприятия.

Источник: ПЛН-FM