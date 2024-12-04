«Беседка»: Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»-2024

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Сегодня гостями студии стали:

Максим Ермолин, региональный координатор «Теста по истории Великой Отечественной войны», член Молодежного парламента Псковской области.

Дарья Морозова, заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

Анна Мизгирёва, член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

Ведущий Олег Добрынин обсудил с ними международную акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны», которая пройдет 6 декабря.

Источник: ПЛН-FM