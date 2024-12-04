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«Беседка»: Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»-2024

05.12.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Сегодня гостями студии стали:

  • Максим Ермолин, региональный координатор «Теста по истории Великой Отечественной войны», член Молодежного парламента Псковской области.
  • Дарья Морозова, заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.
  • Анна Мизгирёва, член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

Ведущий Олег Добрынин обсудил с ними международную акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны», которая пройдет 6 декабря.

Источник: ПЛН-FM



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