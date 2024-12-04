14:00 «Сообразим на троих»: Бюджет без общественного обсуждения, 23 года «Единой России» и Вольфович вместо Ильича
04.12.2024 14:00 «Обратный отсчет»: Алексей Наумец об итогах года, работе сенатора и прогнозе на 2025-й
«Беседка»: Курский государственный театр кукол в Пскове
05.12.2024 19:00 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».
Сегодня гостями студии стали:
- Артистка Псковского областного театра кукол Юлия Зубрилина.
- Заслуженная артистка РФ Елена Печкуренко.
- Актер, режиссер-постановщик Игорь Семяновский.
В Псковском областном театре кукол уже не первый раз проходят «Большие гастроли». Что для артиста театра большие гастроли? Чем отличается выступление на сцене в своём городе от гастрольных показов? Какие спектакли Курский государственный театр кукол привез и чего ждет от Пскова и от нашей публики? Об этом и многом другом с гостями поговорил ведущий Артем Татаренко.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати