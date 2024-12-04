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«Беседка»: Курский государственный театр кукол в Пскове

05.12.2024 19:00 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Сегодня гостями студии стали:

  • Артистка Псковского областного театра кукол Юлия Зубрилина. 
  • Заслуженная артистка РФ Елена Печкуренко.
  • Актер, режиссер-постановщик Игорь Семяновский.

В Псковском областном театре кукол уже не первый раз проходят «Большие гастроли». Что для артиста театра большие гастроли? Чем отличается выступление на сцене в своём городе от гастрольных показов? Какие спектакли Курский государственный театр кукол привез и чего ждет от Пскова и от нашей публики? Об этом и многом другом с гостями поговорил ведущий Артем Татаренко.

 

Источник: ПЛН-FM



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