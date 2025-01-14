«Беседка»: Безопасная зима

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Гости студии — заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин, заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области) Игорь Зарытовский.

Они рассказали как провести зиму безопасно. Ведущая — Любовь Кузнецова.

Источник: ПЛН-FM