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«Беседка»: Безопасная зима

15.01.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». 

Гости студии — заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин, заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области) Игорь Зарытовский.

Они рассказали как провести зиму безопасно. Ведущая — Любовь Кузнецова. 

 

Источник: ПЛН-FM



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