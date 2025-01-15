«Беседка»: Александр Седунов о 80-летии Победы и Годе защитника Отечества

Гость студии — председатель Общественной палаты Псковской области, член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Седунов.

Он рассказал о том, как в псковском региона пройдет Год защитника Отечества и о подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: ПЛН-FM