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«Беседка»: Александр Седунов о 80-летии Победы и Годе защитника Отечества
16.01.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии — председатель Общественной палаты Псковской области, член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Седунов.
Он рассказал о том, как в псковском региона пройдет Год защитника Отечества и о подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Источник: ПЛН-FM
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