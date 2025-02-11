«Беседка»: Новые тарифы на электроэнергию - как не переплачивать?

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Сегодня ведущий Константин Калиниченко поговорил с председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области Еленой Пилипенко об одной из громких тем из сферы ЖКХ - дифференцированном тарифе для населения за потребление электроэнергии.

Люди, чьи дома в большей степени зависят от электричества, получили последние платежки и были в шоке от цифр. Плюсом к прежним ценам – полтора-два десятка тысяч рублей. Люди высказывают недоумение и справедливо возмущены столь резким ростом стоимости. Почему так получилось? Кого коснулось? И что делать, чтобы платить меньше?

Источник: ПЛН-FM