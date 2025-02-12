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«Беседка»: Глава управления Росалкогольтабакконтроля по СЗФО Юрий Чащин о трендах на алкогольном рынке

13.02.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу Юрий Чащин.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним тренды на алкогольном рынке России, в том числе Псковской области.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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