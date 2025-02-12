12:35 «Беседка»: Глава управления Росалкогольтабакконтроля по СЗФО Юрий Чащин о трендах на алкогольном рынке
«Беседка»: Глава управления Росалкогольтабакконтроля по СЗФО Юрий Чащин о трендах на алкогольном рынке
13.02.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу Юрий Чащин.
Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним тренды на алкогольном рынке России, в том числе Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
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