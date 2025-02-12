«Беседка»: Глава управления Росалкогольтабакконтроля по СЗФО Юрий Чащин о трендах на алкогольном рынке

Гость студии - руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу Юрий Чащин.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним тренды на алкогольном рынке России, в том числе Псковской области.

Источник: ПЛН-FM