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«Беседка»: 10 лет Музею спорта и Олимпийского движения Псковского края

18.02.2025 12:35 «ПЛН-FM»

19 февраля Музею спорта и Олимпийского движения Псковского края исполнилняется 10 лет. Он работает Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Как все начиналось? Как менялась экспозиция музея за 10 лет? Как учреждение будет отмечать свой юбилей? Насколько актуальны сейчас пропаганда и изучение Олимпийского движения, учитывая сложную международную обстановку и недопуск наших спортсменов до Олимпийских игр? Об этом и многом другом ведущий Олег Добрынин поговорил с директором музея, доцентом кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, деканом социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрием Белюковым.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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