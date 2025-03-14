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«Беседка»: Актуальные вопросы жизни Новоржевского округа

17.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»

D эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

В преддверии весенне-летнего периода, который является наиболее активным для многих сфер жизнедеятельности, ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о планах ремонтов и благоустройства, о подготовке к юбилею Великой Победы. И, конечно, о текущих вопросах, которые решают муниципальные власти в Новоржевском округе.

 

Источник: ПЛН-FM



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