«Беседка»: О завершении реконструкции «Октября» и других проектах СК «Развитие»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - директор строительной компании «Развитие» Богдан Васильев.

Сроки сдачи здания бывшего кинотеатра «Октябрь» несколько раз сдвигались. Очевидно, для этого были основания. В чем причина? Почему реконструкция объекта затянулась? Какие еще объекты строит СК «Развитие»? Об этом и многом другом с директором строительной компании поговорил ведущий Константин Калиниченко.

Источник: ПЛН-FM