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«Беседка»: О завершении реконструкции «Октября» и других проектах СК «Развитие»

18.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - директор строительной компании «Развитие» Богдан Васильев.

Сроки сдачи здания бывшего кинотеатра «Октябрь» несколько раз сдвигались. Очевидно, для этого были основания. В чем причина? Почему реконструкция объекта затянулась? Какие еще объекты строит СК «Развитие»? Об этом и многом другом с директором строительной компании поговорил ведущий Константин Калиниченко.

 

Источник: ПЛН-FM



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