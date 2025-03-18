«Беседка»: «Концерт для контрабаса с абсурдом» на псковской сцене

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - исполнитель, музыкальный педагог, заслуженный артист Российской федерации Михаил Дзюдзе.

Ведущая Дина Дабришюте поговорила с гостем о «Концерте для контрабаса с абсурдом» на псковской сцене. О гранях музыкального эксперимента и популярности народной музыки. Узнает в чем секрет «правильного» абсурда? Где грань между искусством и развлечением? Почему в популяризации народной культуры хороши все средства?

Источник: ПЛН-FM