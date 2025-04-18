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«Беседка»: Красота по-великолукски

21.04.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы «Беседка». Тема - «Красота по-великолукски». В студии побывали красивейшие женщины южной столицы региона: «Миссис Великие Луки-2024» Гран-при, «Миссис Достояние», «Миссис Талант», «Королева полуфинала» Татьяна Крылова и Миссис Великие Луки классик-2024» Ольга Бируля. А провела выпуск обладательница титула «Мисс Псков 2024» Ирина Вересова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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