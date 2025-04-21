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«Потягнем за Отечество!»: Герой Советского Союза Арнольд Мери
22.04.2025 08:35 «ПЛН-FM»
Родился в Таллине, а православие принял в Югославии. Первый эстонец, удостоенный звания Герой Советского Союза за подвиг, совершенный на территории Псковской области. Был лишен звания Героя Советского Союза и восстановлен в нем вновь. Возглавлял Антифашистский комитет Эстонии и подвергался преследованию со стороны эстонских властей. В новом выпуске историко-просветительского проекта «Потягнем за Отечество» мы расскажем об Арнольде Мери.
Проект реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
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