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«ПЛН в лицах»: Алексей Овчинников

24.04.2025 08:30 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «ПЛН в лицах». Проект приурочен к 25-летию Псковской Ленты Новостей и рассказывает о людях, которые в разные годы там работали, и о том, как вместе с ними менялось это электронное периодическое издание.

Гостем очередного выпуска станет Алексей Овчинников. Большой отрезок его жизни был связан с работой в медиахолдинге «Гражданская пресса». В частности, он являлся экономическим обозревателем ПЛН и вел ряд программ на радио «ПЛН FM». Алексей расскажет, как оказался в Псковской Ленте Новостей и какую роль она занимает в его жизни.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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