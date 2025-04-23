12:35 «Беседка»: Директор Псковского отделения Россельхозбанка об актуальных стратегиях для вкладчиков
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«Беседка»: Директор Псковского отделения Россельхозбанка об актуальных стратегиях для вкладчиков
24.04.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор Псковского регионального отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко.
Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ней актуальные стратегии для вкладчиков и ситуацию на ипотечном рынке.
Источник: ПЛН-FM
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