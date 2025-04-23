«Беседка»: Директор Псковского отделения Россельхозбанка об актуальных стратегиях для вкладчиков

Гость студии - директор Псковского регионального отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ней актуальные стратегии для вкладчиков и ситуацию на ипотечном рынке.

Источник: ПЛН-FM