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«Беседка»: Директор Псковского отделения Россельхозбанка об актуальных стратегиях для вкладчиков

24.04.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор Псковского регионального отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ней актуальные стратегии для вкладчиков и ситуацию на ипотечном рынке.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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