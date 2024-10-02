«Банкротство и точка»: Приставы и коллекторы
03.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»
На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Банкротство и точка».
Это программа, в которой эксперты-практики арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.
Темы сегодняшнего разговора:
- В чем принципиальная разница между приставами и коллекторами? С чем на деле сталкивается население?
- Что можно коллекторам, что нельзя?
- Как арбитражные управляющие работают с коллекторами? Можно ли избежать общения с приставами и коллекторами?
Источник: ПЛН-FM
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