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«Банкротство и точка»: Приставы и коллекторы

03.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Банкротство и точка».

Это программа, в которой эксперты-практики арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Темы сегодняшнего разговора:

  • В чем принципиальная разница между приставами и коллекторами? С чем на деле сталкивается население?
  • Что можно коллекторам, что нельзя?
  • Как арбитражные управляющие работают с коллекторами? Можно ли избежать общения с приставами и коллекторами?

 

Источник: ПЛН-FM



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