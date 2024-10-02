«Банкротство и точка»: Приставы и коллекторы

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Банкротство и точка».

Это программа, в которой эксперты-практики арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Темы сегодняшнего разговора:

В чем принципиальная разница между приставами и коллекторами? С чем на деле сталкивается население?

Что можно коллекторам, что нельзя?

Как арбитражные управляющие работают с коллекторами? Можно ли избежать общения с приставами и коллекторами?

Источник: ПЛН-FM