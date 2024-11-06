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«Банкротство и точка»: Бракоразводный процесс и раздел имущества

07.11.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы «Банкротство и точка». В этой программе эксперт-практик, арбитражный управляющий Ульяна Михайлова расскажет о бракоразводном процессе и разделе имущества супругов в процедуре банкротства.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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