«Банкротство и точка»: Бракоразводный процесс и раздел имущества

Слушайте новый выпуск программы «Банкротство и точка». В этой программе эксперт-практик, арбитражный управляющий Ульяна Михайлова расскажет о бракоразводном процессе и разделе имущества супругов в процедуре банкротства.

Источник: ПЛН-FM