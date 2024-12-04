04.12.2024 14:00 «Обратный отсчет»: Алексей Наумец об итогах года, работе сенатора и прогнозе на 2025-й
«Банкротство и точка»: Финансовая и юридическая гигиена гражданина
05.12.2024 13:00 «ПЛН-FM»
На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Банкротство и точка».
Это программа, в которой эксперты-практики арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.
Темы сегодняшнего разговора:
- Почему необходимо вести и собирать документы по всем аспектам своей жизни?
- Нужно ли сохранять документы в бумажном виде после операций купли-продажи квартиры или машины, а также после оплаты коммунальных услуг?
- Ответственность за неосмотрительность при совершении имущественных действий.
Ведущий - Константин Калиниченко.
Источник: ПЛН-FM
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