www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
28 ноября 22 октября 8 ноября 25 ноября 2 декабря Телефон прямого эфира 18 ноября 21 ноября 23 октября 26 ноября 21 ноября 22 октября 22 ноября 22 ноября 26 ноября 8 ноября

«Банкротство и точка»: Финансовая и юридическая гигиена гражданина

05.12.2024 13:00 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Банкротство и точка».

Это программа, в которой эксперты-практики арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Темы сегодняшнего разговора:

  • Почему необходимо вести и собирать документы по всем аспектам своей жизни?
  • Нужно ли сохранять документы в бумажном виде после операций купли-продажи квартиры или машины, а также после оплаты коммунальных услуг?
  • Ответственность за неосмотрительность при совершении имущественных действий.

Ведущий - Константин Калиниченко.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Поможет ли увеличение штрафов решить проблему парковки на зеленых зонах?









  смотреть результаты



Поможет ли увеличение штрафов решить проблему парковки на зеленых зонах?









  смотреть результаты