«Банкротство и точка»: Финансовая и юридическая гигиена гражданина

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Банкротство и точка».

Это программа, в которой эксперты-практики арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Темы сегодняшнего разговора:

Почему необходимо вести и собирать документы по всем аспектам своей жизни?

Нужно ли сохранять документы в бумажном виде после операций купли-продажи квартиры или машины, а также после оплаты коммунальных услуг?

Ответственность за неосмотрительность при совершении имущественных действий.

Ведущий - Константин Калиниченко.

Источник: ПЛН-FM