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«Обратный отсчет»: Михаил Ведерников об итогах 2022 года

06.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в прямом эфире радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня, 6 декабря, в рамках программы «Обратный отсчет» он подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей региона.

Как губернатор оценивает общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в Псковской области и насколько на нее влияет проведение спецоперации?

  • Как регион справляется с основными вызовами этого года? 
  • Какие ошибки и недочеты выявились в ходе частичной мобилизации и как власти региона с ними боролись?
  • С какими сложностями пришлось столкнуться в раках реализации нацпроектов?
  • Чем бюджет на 2023 год будет отличаться от бюджета на текущий год?
  • Пойдет ли Михаил Ведерников на новый губернаторский срок?

Об этом и многом другом — в течение ближайшего часа.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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