«Обратный отсчет»: Михаил Ведерников об итогах 2022 года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в прямом эфире радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня, 6 декабря, в рамках программы «Обратный отсчет» он подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей региона.

Как губернатор оценивает общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в Псковской области и насколько на нее влияет проведение спецоперации?

Как регион справляется с основными вызовами этого года?

Какие ошибки и недочеты выявились в ходе частичной мобилизации и как власти региона с ними боролись?

С какими сложностями пришлось столкнуться в раках реализации нацпроектов?

Чем бюджет на 2023 год будет отличаться от бюджета на текущий год?

Пойдет ли Михаил Ведерников на новый губернаторский срок?

Об этом и многом другом — в течение ближайшего часа.

Источник: ПЛН-FM