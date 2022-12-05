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«Обратный отсчет»: Михаил Ведерников об итогах 2022 года
06.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в прямом эфире радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня, 6 декабря, в рамках программы «Обратный отсчет» он подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей региона.
Как губернатор оценивает общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в Псковской области и насколько на нее влияет проведение спецоперации?
- Как регион справляется с основными вызовами этого года?
- Какие ошибки и недочеты выявились в ходе частичной мобилизации и как власти региона с ними боролись?
- С какими сложностями пришлось столкнуться в раках реализации нацпроектов?
- Чем бюджет на 2023 год будет отличаться от бюджета на текущий год?
- Пойдет ли Михаил Ведерников на новый губернаторский срок?
Об этом и многом другом — в течение ближайшего часа.
Источник: ПЛН-FM
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