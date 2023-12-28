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«Обратный отсчет»: Губернатор Михаил Ведерников об итогах 2023 года

29.12.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвел итоги 2023 года в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

В рамках программы «Обратный отсчет» глава региона рассказал о развитии региональной экономики, направлениях внутренней политики, социальной сферы, вопросах безопасности, вызовах и угрозах уходящего года и планах на 2024 год.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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