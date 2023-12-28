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«Обратный отсчет»: Губернатор Михаил Ведерников об итогах 2023 года
29.12.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвел итоги 2023 года в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
В рамках программы «Обратный отсчет» глава региона рассказал о развитии региональной экономики, направлениях внутренней политики, социальной сферы, вопросах безопасности, вызовах и угрозах уходящего года и планах на 2024 год.
Источник: ПЛН-FM
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