«Обратный отсчет»: Алексей Наумец об итогах года, работе сенатора и прогнозе на 2025-й

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) в декабре мы традиционно подводим итоги года, спрашиваем о планах на будущее у известных псковских чиновников, политиков, общественных деятелей, представителей сфер культуры, образования, спорта. Сегодня вышел первый выпуск программы в традиционном цикле «Обратный отсчет».

Гость студии - член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Наумец. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о статусе сенатора, работе в Совете Федерации и ожиданиях от 2025 года.

Как складываются отношения Алексея Наумца с другими сенаторами? Какие из направлений работы сенатора он считает основными для себя? В чем видит свою главную задачу? Об этом и многом другом в сегодняшнем эфире.

Источник: ПЛН-FM