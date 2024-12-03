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«Обратный отсчет»: Алексей Наумец об итогах года, работе сенатора и прогнозе на 2025-й

04.12.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) в декабре мы традиционно подводим итоги года, спрашиваем о планах на будущее у известных псковских чиновников, политиков, общественных деятелей, представителей сфер  культуры, образования, спорта. Сегодня вышел первый выпуск программы в традиционном цикле «Обратный отсчет».

Гость студии - член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Наумец. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о статусе сенатора, работе в Совете Федерации и ожиданиях от 2025 года.

Как складываются отношения Алексея Наумца с другими сенаторами? Какие из направлений работы сенатора он считает основными для себя? В чем видит свою главную задачу? Об этом и многом другом в сегодняшнем эфире.

 

Источник: ПЛН-FM



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