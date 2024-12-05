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Александр Козловский и Николай Валуев стали гостями программы «Обратный отсчет»

06.12.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».

Гости студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский и депутат Государственной Думы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Как депутаты оценивают итоги года в целом и с точки зрения работы в Государственной Думе? Чего ждут от предстоящего 2025 года? А также зачем  Николай Валуев приехал в Псковскую область? Об этом и многом другом в сегодняшнем эфире.

Ведущий - Александр Савенко. 

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Источник: ПЛН-FM



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