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Главный федеральный инспектор по Псковской области стал гостем программы «Обратный отсчет»
12.12.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».
Гость студии - главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков. Он рассказал об итогах 2024 года, ответил на вопросы о новых вызовах и задачах, стоящих перед ним и аппаратом полномочного представителя президента РФ в СЗФО, а также о планах работы на 2025 год.
Ведущий - Александр Савенко.
Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.
Источник: ПЛН-FM
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