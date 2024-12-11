Главный федеральный инспектор по Псковской области стал гостем программы «Обратный отсчет»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».

Гость студии - главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков. Он рассказал об итогах 2024 года, ответил на вопросы о новых вызовах и задачах, стоящих перед ним и аппаратом полномочного представителя президента РФ в СЗФО, а также о планах работы на 2025 год.

Ведущий - Александр Савенко.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Источник: ПЛН-FM