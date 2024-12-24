24.12.2024 13:00 «Дом Советов»: Александр Братчиков об итогах работы над региональным бюджетом на 2025 год
«Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах работы регионального парламента в 2024 году
25.12.2024 14:00 «ПЛН-FM»
В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».
Гость студии — председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков поговорил с ним о том, как уходящий год сложился для регионального парламента.
Какие события и решения можно назвать главными в 2024 году? Почему результат пятилетней реализации «мусорной» реформы в Псковской области оказался неудовлетворительным? Как Александр Котов оценивает муниципальную реформу сейчас, когда многие районы уже прошли преобразование?
Об этом и многом другом - в сегодняшнем эфире.
Источник: ПЛН-FM
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