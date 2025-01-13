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«Обратный отсчет»: Станислав Стармолотов об итогах работы дорожной отрасли региона в 2024 году

14.01.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии — председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним об итогах работы дорожной отрасли региона в 2024 году и планах на новый год.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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