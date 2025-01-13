«Обратный отсчет»: Станислав Стармолотов об итогах работы дорожной отрасли региона в 2024 году

Гость студии — председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним об итогах работы дорожной отрасли региона в 2024 году и планах на новый год.

Источник: ПЛН-FM