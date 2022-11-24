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«Чай втроем»: Дмитрий Быстров о боксерах, дневном сне и Бабайке
25.11.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодняшний гость студии — глава Островского района Дмитрий Быстров. Он рассказал об истории своего рода, поделился воспоминаниями о детстве, школьных и студенческих годах, рассказал о семье, питомцах и увлечениях.
Кем маленького Диму Быстрова пугали в детстве? Почему он не любит дневной сон? Какие диско-клубы посещал, будучи студентом? Какой бы вопрос он задал главе Островского района, если б был журналистом? Почему в его семье так любят боксеров? Гастротуризм в Острове — миф или реальность? Об этом — в течение ближайшего часа.
Источник: ПЛН-FM
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