«Чай втроем»: Игорь Савицкий об историях из детства, сверхспособностях, «танчиках» и тайне малинового пиджака

Сегодня к ведущим Дмитрию и Татьяне Ивановым пришел известный промышленник, общественный деятель, а в прошлом политик Игорь Савицкий. Достаточно часто он участвует в эфирах нашей радиостанции, высказывая мнения по поводу вопросов экономической направленности, а сегодня радиослушатели смогли поближе узнать его как человека и увидеть фотографии из его личного фотоархива.

За чашкой чая Игорь Савицкий поделился яркими воспоминаниями детства и юности, рассказал о своем самом «золотом» времени, о том, как начал заниматься бизнесом и во что это переросло, о семье и о хобби. Узнали радиослушатели и о том, почему он дрался с Александром Пайстом и из-за чего у него вышел конфликт с экс-губернатором Псковской области Владиславом Тумановым и какие редкие экземпляры имеются в коллекции автомобилей Игоря Савицкого. О сверхспособностях, тайне малинового пиджака, отношении к деньгам, домике для шиншилл и «танчиках» — об этом и многом другом слушайте в течение ближайшего часа.

Источник: ПЛН-FM