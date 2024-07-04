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«Чай втроем»: Алеся Михачева о самом главном мужчине, любимых ромашках и зависти

05.07.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы «Чай втроем», в которой ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы устраивают посиделки с известными в Псковской области персонами и говорят с ними «за жизнь».

Сегодня к ним на чай приходила депутат Псковской городской Думы по 2-му округу, директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева. Она поделилась самыми яркими воспоминаниями из детства, познакомила радиослушателей с главным мужчиной своей жизни, рассказала, каково это быть молодой бабушкой, какие цветы она больше всего любит и есть ли среди женщин-депутатов Псковской городской Думы соперничество.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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