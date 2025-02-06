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«Чай втроем»: Евгений Васильев о пути в медицину, любви к мотоциклам и путешествиях к океанам

07.02.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодняшнего гостя - Евгения Васильева - многие знают как главного врача Псковской областной детской клинической больницы и депутата Псковской городской Думы. Но, как выяснилось в процессе подготовки к программе, он также очень талантлив и открыт для приключений.

За просмотром фотографий гость студии поделился детскими воспоминаниями о жизни в Любятово, рассказал, откуда у него взялась любовь к мотоциклам, каким был его путь в медицину, об истории знакомства с будущей женой и легко ли «должность» многодетного отца совмещать с профессиональной деятельностью. Также Евгений Васильев рассказал, как пришел к вере, и о чуде, свидетелем которого ему довелось стать.

Ведущие — Татьяна и Дмитрий Ивановы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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