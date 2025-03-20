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«Чай втроем»: Артур Гайдук о бабушкином воспитании, бардовской песне и боди-арте

21.03.2025 14:00 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Чай втроем», в которой ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы пьют чай и разговаривают по душам с известными в нашем регионе персонами.

Сегодняшний гость - депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока», доктор, автор и исполнитель, президент Псковского Клуба авторской песни «Горизонт» Артур Гайдук.

Он поделился своими воспоминаниями о детстве, о методах, которыми его воспитывала бабушка в Риге, о бурной студенческой молодости и непростых буднях медика; рассказал, почему на многих фотографиях он разрисован красками, как в его жизни появились стихи и песни, провел сравнительный анализ между Псковской областью и центральной Африкой и, конечно же, исполнил несколько своих песен. 

 

Источник: ПЛН-FM



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