«Чай втроем»: Сергей Попков об альпинизме, служении театру и восхитительной капусте

Накануне отмечался Всемирный день театра. Ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы не смогли обойти вниманием это событие, поэтому позвали к себе на чай заслуженного артиста России Сергея Попкова, который много лет служит в Псковском драмтеатре.

За чашкой чая он расскажет о своем детстве, об увлечении альпинизмом, которым «страдал» в школьные годы, о своем пути к театру, о знаменитостях, с которыми учился в Саратовском театральном училище, и о своих увлечениях. Как судьба занесла Сергея Попкова в Псков? Что его заставило уйти (хоть и не полностью) из Псковского драмтеатра, а потом вернуться обратно? Чем артисту нравится Пушкин? Как с годами изменился наш театр и зритель? Об этом — в течение ближайшего часа.

Источник: ПЛН-FM