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«Дневной дозор»: Надо ли увеличивать срок службы в армии и призывать женщин?

26.10.2022 18:20 «ПЛН-FM»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выступил с инициативой вернуться к практике двухлетней службы в армии. По его мнению, эта мера позволила бы увеличить численность Вооруженных сил России, улучшить качество подготовки военных и даже избежать частичной мобилизации. Начиная с 2008 года, срок службы в армии составляет один год, ранее, на протяжении многих десятилетий в Советской и Российской Армии служили по два года. В первый год военнослужащие проходили обучение, потом «как-то обкатывались в войсках», а по итогам второго года из армии выходил «готовый боец». При этом те, у кого было высшее образование, имели право служить один год вместо двух.

Идею Джабарова поддержал заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. А депутат-справедливоросс Алексей Чепа творчески развил инициативу коллег - он предложил призывать в армию на срочную службу женщин. Причем, как в Израиле, где служба в армии обязательна для всех дам и длится 2 года. Нужны ли женщины в армии? Хватает ли года, чтобы обучить бойца? Или действительно лучше увеличить срок службы до двух лет? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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